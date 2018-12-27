Son dakika Meteoroloji’den hava durumu raporu! Yılbaşında kar yağacak mı? Resmen açıklandı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve günlük tahmin uyarıları gelmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışlarının yaşandığı bu günlerde birçok ilde okullar tatil edildi. Hava durumu raporlarına göre kar yağışları etkili olmaya devam edecek. Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıklar beraberinde yağılarıda getirecek. Bugün için meteoroloji birçok ilimizi yoğun kar yağışına karşı uyardı. Marmara bölgesinin bazı yerlerinde öğleden sonra kar yağışının görüleceği belirtildi. Yılbaşına yaklaştığımız bu günlerde en çok aranan konuların başında "Yılbaşında kar yağacak mı" sorusu geliyor. Bu sorunun cevabı da meteoroloji'nin sitesinde verildi. İşte başta İstanbul ve Ankara olmak üzere hava durumu detayları…