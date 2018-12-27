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’den raporu! Yılbaşında kar yağacak mı? Resmen açıklandı

Genel Müdürlüğü’nden bilgilendirmesi ve kar yağışına ait detaylar gelmeye devam ediyor. Soğuk havaların mevsim normalleri altında seyredeceği belirtilirken Marmara bölgesinin bazı kesimlerinde öğleden sonra kar yağışının görüleceği belirtildi. Ankara’da etkili olan kar yağışları beraberinde okulların tatil edilmesine neden olmuştu. ’da yaşayan vatandaşlar da “İstanbul’a kar ne zaman yağacak” sorusunu araştırıyor. Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Muş çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının beklendiği ve vatandaşların önlemini almaları gerektiği belirtildi. Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşların “Yılbaşında kar yağacak mı” sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Meteoroloji’den bununla ilgili bilgide geldi. Peki Yılbaşında kar yağacak mı? İşte il il tüm yurtta hava durumu raporları ve detaylar.

Giriş Tarihi: 27.12.2018 10:10
Son dakika Meteoroloji’den hava durumu raporu! Yılbaşında kar yağacak mı? Resmen açıklandı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve günlük tahmin uyarıları gelmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışlarının yaşandığı bu günlerde birçok ilde okullar tatil edildi. Hava durumu raporlarına göre kar yağışları etkili olmaya devam edecek. Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıklar beraberinde yağılarıda getirecek. Bugün için meteoroloji birçok ilimizi yoğun kar yağışına karşı uyardı. Marmara bölgesinin bazı yerlerinde öğleden sonra kar yağışının görüleceği belirtildi. Yılbaşına yaklaştığımız bu günlerde en çok aranan konuların başında "Yılbaşında kar yağacak mı" sorusu geliyor. Bu sorunun cevabı da meteoroloji'nin sitesinde verildi. İşte başta İstanbul ve Ankara olmak üzere hava durumu detayları…

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Son dakika Meteoroloji’den hava durumu raporu! Yılbaşında kar yağacak mı? Resmen açıklandı
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