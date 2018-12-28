Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ablası ve eniştesini öldürüp teslim oldu

Ablası ve eniştesini öldürüp teslim oldu

'in Bergama ilçesinde bir emekli astsubay, ablası ve eniştesini beylik tabancasıyla öldürdü.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 16:30 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 16:36
Ablası ve eniştesini öldürüp teslim oldu

Alınan bilgiye göre, bir süredir psikolojik tedavi gören astsubay emeklisi A.R.A, Gaziosmanpaşa Mahallesi Seyfibey Sokağı'ndaki evinin alt katında yaşayan ablası Nesrin Cengiz ve kahvehanede garsonluk yapan eniştesi Taner Cengiz'in (44) dairesine gitti.

Çiftin 8 yaşındaki oğullarının da bulunduğu sırada ablası ve eniştesiyle tartışan A.R.A, beylik tabancasıyla ablasını göğsü, eniştesini ise başından vurdu.

Olay sonrası evden çıkarak Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğüne beylik tabancasıyla teslim olan zanlı gözaltına alındı.

ÇOCUĞA AKRABALARI SAHİP ÇIKTI

Sağlık ve polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet sırasında evde bulunan Cengiz çiftinin çocuğuna sağlık ekipleri müdahale etti. Çocuğun daha sonra akrabaları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesetler, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ablası ve eniştesini öldürüp teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN