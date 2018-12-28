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Bu hafta 2018 ile sevdiklerinizi hatırlayın, hatırlatın! 28 Aralık yeni görseller ile resimli Cuma mesajları!

Bu haftanın resimli konusunda araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere, Cuma mesajları, İslam alemi için büyük bir değere sahiptir. En yeni ve güzel resimli resimli mesajlar ile sevdiklerinizi hatırlayın ve hatırlatın. Bu mübarek güne özel her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr adresinde. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz kısa, uzun, yazılı veya resimli hemen haberimizin sayfalarından kolayca indirebilirsiniz. İşte, 28 Aralık bu hafta sizler için seçtiğimiz birbirinden özel ve anlamlı görseller!

Giriş Tarihi: 28.12.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 09:41
Bu hafta Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi hatırlayın, hatırlatın! 28 Aralık yeni görseller ile resimli Cuma mesajları!

Mübarek Cuma gününe girmemiz ile beraber resimli da en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda öne çıkıyor. Dua ve ibadetler ile geçirilen bu anlamlı gün, eller her zaman olduğu gibi semaya yükselecek. Öğle saatlerinde ise camiler dolup, taşacak. Biz de bu mübarek bugün vesilesi ile en yeni görseller ile anlamlı resimli 2018 seçenekleriyle sizlerleyiz.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 28 ARALIK

Mübarek bir güne daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayıp huzura kavuran kişiler dua dolu resimli cuma mesajları ile sevdiklerini hatırlıyor. 28 Aralık bugün en güzel ve resimli Cuma mesajı haberimizden seçebilirsiniz.

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Bu hafta Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi hatırlayın, hatırlatın! 28 Aralık yeni görseller ile resimli Cuma mesajları!
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