Gebze-Halkalı’da geri sayım

BUGÜN NELER OLDU

Halkalı-Gebze tren hattı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Açılışı 2019 yılının ilk aylarına ertelenen Halkalı-Gebze banliyö hattındaki zemin düzeltme çalışmalarının bittiği ve rayların döşendiği projede, altyapı ve sinyalizasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamen bitirilmesi planlanıyor. Hatta istasyon duraklarına güzergah moderatörleri yerleştirilirken duraklarda da son rötuşlar yapılıyor. Toplam 77 kilometrelik hatta 43 istasyon bulunacak ve Gebze'den Halkalı'ya yolculuk 115 dakikaya inecek. Öte yandan 2019'da iki metro hattı devreye girecek. Gayrettepe- Kağıthane Merkez -İstanbul Havalimanı ve Mahmutbey- Nurtepe- Kağıthane Merkez- Çağlayan- Mecidiyeköy- Kabataş metro hatları inşaat çalışmaları yeni yılda bitirilerek hizmete açılacak.