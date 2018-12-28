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canlı izle! 2019 Diyanet TV hac kura sonuçları canlı izle

Bugün gerçekleşecek canlı izle ve takip edin! Diyanet TV canlı yayını burada. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çekilecek hac kuraları öncesinde hacı adaylarının heyecanı sürüyor. İslamın 5 şartından biri olan hacca gitmek vazifesini yerine getirmek isteyen adaylar bugün çekilecek hac kuraları öncesinde listelerde isimlerini görmenin hayalini kuruyor.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 13:39 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 13:44
Hac kuraları canlı izle! 2019 Diyanet TV hac kura sonuçları canlı izle

Her sene olduğu gibi bu sene de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çekilecek 2019 öncesinde nefesler tutuldu! ! Hac kuraları canlı yayın için haberimizi takip edebilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan çekiliş sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın tam listesi de haberimizde olacak!

Hac kuralarını isterseniz televizyon başından isterseniz internet yayınından takip edebilirsiniz. İslam alemi için oldukça duygu dolu bir durum olan hac vazifesi için listeler açıklandıktan sonra isimleri haberimizde bulabilirsiniz.

2019 HAC KURALARI CANLI İZLE

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Hac kuraları canlı izle! 2019 Diyanet TV hac kura sonuçları canlı izle
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