Hac kuraları canlı izle! 2019 Diyanet TV hac kura sonuçları canlı izle

Her sene olduğu gibi bu sene de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çekilecek 2019 hac kuraları öncesinde nefesler tutuldu! Hac kuraları canlı izle! Hac kuraları canlı yayın için haberimizi takip edebilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan çekiliş sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın tam listesi de haberimizde olacak!

Hac kuralarını isterseniz televizyon başından isterseniz internet yayınından takip edebilirsiniz. İslam alemi için oldukça duygu dolu bir durum olan hac vazifesi için listeler açıklandıktan sonra isimleri haberimizde bulabilirsiniz.

2019 HAC KURALARI CANLI İZLE