Hacet namazı nedir ve nasıl kılınır?

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Hacet namazı nasıl kılınır? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz. Hacet namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları ve ifadeleri haberimizde.

Hacet namazı ne demektir ve nasıl kılınır?

"Hacet namazı" ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için kılınan namazdır. "Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah'tan veya bir insandan isteyeceğinde önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekat namaz kılsın. Sonra Allah'ı anıp Rasulüllah'a salavat getirsin ve şöyle desin: "La ilahe illAllahü'l-halimü'l-kerim, sübhanellahi Rabbiye'l-arşi'l-azim, el-hamdü lillahi Rabbi'l-alemin, es'elüke mucibati rahmetike ve azaime mağfiretike, ve'l-ismete min külli zenbin ve'l-ganimete min külli birrin ve's-selamete min külli ismin, la teda' li zenben illa ğafertehu ve la hemmen illa ferractehu, ve la haceten hiye leke rıdan illa kadayteha, ya erhamer-rahımin."

Anlamı:

"Hilim ve kerem sahibi Allah'tan başka ilah yoktur, ulu arşın Rabbi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur, Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Rahmetini, bağışlamanı, bütün günahlardan korunmayı ve kurtulmayı ve her türlü iyiliği isterim, bütün günahlarımı bağışla, bütün sıkıntılarımı gider, rızana uygun olan bütün ihtiyaçlarımı gider, ey merhametlilerin en merhametlisi" (Tirmizi, Salat, 140, 348, Vitir, 17; İbn Mace, İkamet, 189).

Hacet namazı dört veya iki rekat olarak kılınabilir. On iki rekat kılınabileceği şeklinde rivayet de vardır (İbn Abidin, Reddü'l-muhtar, I, 162).

Hacet namazını dört rekat kılacak olan kişi, birinci rekatında Fatiha suresinden sonra üç defa Ayetü'l-kürsi, diğer üç rekatında da birer Fatiha ile birer İhlas ve Muavvizeteyn surelerini okur. Sonra da yukarıdaki duayı yapar.