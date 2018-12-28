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Haftanın ürünler kataloğu açıklandı! 3 Ocak indirimli yeni yıl A101 aktüel ürünler listesinde neler var?

Her hafta müşterilerine sunduğu çeşitli indirimli ürünlerle dikkat çeken A101 marketler zinciri, bu hafta için de müşterileri için birbirinden farklı ürünler satışa çıkarttı. Yeni yıla girdiğimiz bu günlerde 3 Ocak aktüel ürünler listesini yayınlayan A101 yine birbirinden güzel ve kaliteli ürünlerle müşterisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu haftanın sürpriz ürünü olarak alcatel tablet öne çıkarken özellikle ev ekonomisine yönelik aletler aktüel ürünler kataloğunda dikkat çekiyor. 3 Ocak Perşembe gününün yayınlanan aktüel ürünler listesinde birbirinden güzel ürünler göze çarpıyor. Ürünleri görmek isteyen ve sahip olmak isteyen vatandaşlarımız için güncel aktüel ürünler listesini haberimizde paylaşıyoruz. İşte 3 Ocak Perşembe ürünler listesi.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 17:55
Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu açıklandı! 3 Ocak indirimli yeni yıl A101 aktüel ürünler listesinde neler var?

Her hafta merakla ve büyük ilgiyle takip edilen A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı. 3 Ocak Perşembe aktüel ürünler listesinde yer alan ürünler arasında HI-LEVEL uydu alıcılı televizyon, akıllı telefon, teknolojik ev aletleri, oyuncaklar, mutfak eşyaları, bluetoth ses ürünleri, taşınabilir bellekler, erkekler için traş makinesi gibi birbirinden kaliteli ve farklı eşyalar ucuza satılıyor. İşte, 3 Ocak A101 güncel aktüel indirimli ürünler listesi! Aşağıdaki linke tıklayarak indirimli ürünlerin sıralı listesine ulaşabilirsiniz.

BİRBİRİNDEN GÜZEL A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!

Vatandaşa ucuza kaliteli ürünler sunan A101 marketler zinciri, bu hafta da satışa sunacağı güncel aktüel ürünlerini sayfa sayfa olarak vatandaşın beğenisine sundu. Kataloğun yayımlanması ile beraber vatandaşların ürünlere olan ilgisi oldukça yoğun olurken, bu haftaki indirimli ürünler arasında Samsung marka UHD 4K TV dikkat çekiyor.

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Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu açıklandı! 3 Ocak indirimli yeni yıl A101 aktüel ürünler listesinde neler var?
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