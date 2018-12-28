İkindi namazı ne zamana kadar kılınabilir? Yatsı namazı ne zamana kadar kılınabilir?

Vatandaşlar, ikindi namazı ne zamana kadar kılınabilir? Yatsı namazı ne zamana kadar kılınabilir? sorularının cevaplarını araştırıyor. Bu konu hakkında en doğru bilgileri haberimizden takip edebilirsiniz.

İkindi namazı ne zamana kadar kılınabilir?

İkindi namazının son vakti güneşin batışından hemen öncesidir. Ancak mazeret yoksa bu ana kadar geciktirmemek gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ikindi namazını güneş sararıncaya kadar bırakıp sonra tavuğun yem topladığı gibi aceleyle kılmayı, münafıkların namazı olarak nitelemiştir (Ebu Davud, Salat, 5). Fakat daha önce kılınmamışsa, güneş batmak üzere de olsa kılınır (Kasani, Bedaiu's-Sanai', I, 329; Merğinani, el-Hidaye, I, 38; Zeylai, Tebyinü'l-Hakaik, I, 80). Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Güneş batmazdan önce ikindi namazından bir rekata yetişen, namazın tamamına yetişmiş sayılır" (Buhari, Mevakit 28; Müslim, Mesacid 161).

Yatsı namazı ne zamana kadar kılınabilir?

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar, "imsak" vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder (Kasani, Bedaiu's-Sanai', I, 321; Merğinani, el-Hidaye, I, 39; Zeylai, Tebyinü'l-Hakaik, I, 81). Yatsı namazı bu süre içinde her hangi bir vakitte kılınabilir. Ancak uyanamayacağından endişe eden kişinin, namazını uyumadan önce kılması, gecenin sonuna bırakmaması gerekir.