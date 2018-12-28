İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

- THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Real Madrid arasındaki maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko ile Real Madrid takımı arasındaki maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde bugün 20.30'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek Fenerbahçe Beko-Real Madrid karşılaşması dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede saat 17.30'dan itibaren Ataşehir'deki Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısmının trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.