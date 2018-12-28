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İşte Erdoğan'ın oy verdiği fotoğraf

Türkiye , "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı. Erdoğan, haber kategorisinde "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise "Karatenin sultanları" isimli fotoğrafları seçti

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 21:18 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 21:32
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy verdiği fotoğraf

Erdoğan, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda tek tek inceledi.

Fotoğraflar hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar",

yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi",

spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" isimli fotoğrafları oyladı.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy verdiği fotoğraf
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