Kayıp profesör Kolombiya’da ölü bulundu

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Kolombiya'nınMedellin kentinde 6 Aralık'tan bu yana haber alınamayan Prof. Dr. Ramazan Gençay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kolombiya Adli Tıp Kurumu, Medellin kenti dışında bir dere kenarında 24 Aralık'ta bulunan erkek cesedinin Prof. Dr. Ramazan Gençay'a ait olduğunu tespit etti. Kanada vatandaşı da olan Gençay'ın ölüm haberini eşi Carole Gençay da sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklama ile doğruladı.Polis, Gençay'ın, 6 Aralık'ta kentteki bir salsa mekanının güvenlik kamerası görüntülerinde bazı kişilerle görüldüğünü tespit etmiş, akademisyenin kredi kartlarının ise 7-8 Aralık'ta kullanıldığı belirlenmişti. Kolombiya medyasının adli tıp ve polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre yetkililer, Gençay'ın yemeğine ya da içeceğine skopolamin isimli bir uyuşturucu madde katılmış olabileceği üzerinde duruyor. Kişinin iradesi dışında hareket etmesine ve dışarıdan verilen talimatlara uymasına neden olan bu madde, Kolombiya'da hırsızlar tarafından sık sık kullanılıyor.