Kış lastiği takmama cezası ne kadar, kaç TL?

1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere ceza kapıda. Günümüzde genellikle kar lastiği olarak söylenen bu uygulama şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için geçerlidir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bu uygulamayı trafik kazalarını en az seviyeye indirebilmek için başlatmıştır. 'Kış lastiği takmama cezası ne kadar' sorusunun yanıtı için ayrıntıları okuyabilirsiniz.

KIŞ (KAR) LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Bildiğimiz gibi kış aylarında kayganlaşan zemin, gizli buzlanma nedeniyle trafik kazaları daha da artmaktadır. Bunun önüne geçilmek amacıyla başlatılan kar lastiğini bütün ticari araçların kullanması zorunlu hale getirilmiştir. Kış lastiği takmayan sürücüler için beklenen ceza ise 715 TL.

2017 yılında kar lastiği takmama cezası 625 TL iken, 2018 yılında ise bu tutarın artması bekleniyor.

KAR LASTİĞİ TAKMANIN FAYDALARI

Kış lastikleri, fren mesafeleri ve yol tutuş performanslarında farklı özelliklere sahiptirler.

7 derecenin altındaki soğuk havalarda sertleşmeyerek güvenli ulaşımı sağlarlar.

Yüksek slika miktarıyla ıslak zeminde yol tutuşunu arttırır.

Karlı havalarda yaz lastiklerine göre çekiş gücünü ve yol kavramayı %25 arttırır.

Yağmurlu bir havada 80 km/s hıza sahip bir araç durabilmek için yaz lastiğiyle 40 metreye ihtiyaç duyarken, kar lastiği takılı bir araçta bu mesafe 34 metredir.