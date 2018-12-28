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Meteorolojiden sis ve uyarısı

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde , , sis görüleceği tahmin ediliyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 20:00 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 20:03
Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı

Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Rize, Artvin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

YAĞMUR, SAĞANAK, KAR...

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa ve Batman çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

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ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Ülke genelinde hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacağı, ısının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı
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