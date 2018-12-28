Her yıl olduğu gibi yine konu ile ilgili vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Milli Piyango bileti almayı düşünenler ancak tereddütte kalanlar ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilecekler. Peki Milli Piyango bileti almak günah mıdır?

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALMAK GÜNAH MIDIR?

Allah'ın yapma dediğini yapmak günahtır. İster piyango bileti olsun ister şans oyunları ya da kahvede çayına oyun oynamak bunların hepsi kumardır. Maide Suresi 90. Ayetinde de bu açıkça dile getirilmiştir.

MAİDE SURESİ 90

Yâ eyyuhâllezîne âmenû innemâl hamru vel meysiru vel ensâbu vel ezlâmu ricsun min ameliş şeytâni fectenibûhu leallekum tuflihûn(tuflihûne).

MAİDE SURESİ ANLAMI

1. yâ eyyuhâ : ey!

2. ellezîne âmenû : yaşarken Allâh'a (c.c.) ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler

3. innemâ : ancak, sadece, oysa, halbuki

4. el hamru : şarap

5. ve el meysiru : ve kumar

6. ve el ensâbu : ve putlar

7. ve el ezlâmu : fal okları

8. ricsun : pistir, murdardır

9. min ameli eş şeytâni : şeytanın işlerinden

10. fe : artık, o halde

11. ictenibû-hu : ondan(bunlardan) kaçının!

12. lealle-kum : umulur ki böylece siz

13. tuflihûne : felâha, kurtuluşa erersiniz