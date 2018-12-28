Milli Piyango sorgula! 2019 Milli Piyango sonuçları, bilet sorgulama ve tam sıralı kazananlar listesi burada olacak

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek olan yılbaşı özel çekilişi öncesi heyecan dorukta. Zengin olma umudu ile bilet alan kişiler saat 00:00'ı gösterdiğinde ekranları başında ya da sabah.com.tr üzerinden yılbaşı çekiliş sonuçları ulaşabilecekler. Milli Piyango Sonuçları, bu sene de en hızlı şekilde bu başlık altında olacak. Hızlı bilet sorgulama ekranı sayesinde bilet numaranızı yazarak anında ikramiye tutarını görebileceksiniz. Milli Piyango Sonuçları bilet sorgulama ekranı burada. Peki Milli Piyango sorgula motoru nasıl kullanılır?

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak kısa yoldan biletinize çıkan ikramiyeyi görüntüleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken biletinizin üzerindeki altı haneli rakamı 'bilet numarası' alanına yazmak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINDA GEÇEN YIL

Büyük ikramiyeleri kazandıran numaralar şöyleydi;

61 milyon TL ikramiye kazanan numara

9794035

10 milyon TL ikramiye kazanan numara

0798081

50 milyon TL ikramiye kazanan numara

2551923

20 milyon TL ikramiye kazanan numara

9201621

1000000 TL ikramiye kazanan numara

8757022

500000 TL ikramiye kazanan numara

4136086

İKRAMİYE TABLOSU

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

İKRAMİYE ADEDİ İKRAMİYE MİKTARI (TL) 1 70.000.000 1 7.000.000 10 1.000.000 30 100.000 100 10.000 200 5.000 500 1.000 10.000 400 40.000 300 200.000 200 700.000 140 2.000.000 70 63 Teselli İkramiyesi 70.000 TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ: 2.950.905 TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 390.910.000