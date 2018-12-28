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sorgula! 2019 , bilet sorgulama ve tam sıralı kazananlar listesi burada olacak

MPİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan yılbaşı çekilişi öncesi heyecan dorukta. Zengin olma hayali ile bilet alanlar geri sayıma başladı. sonuçları büyük bir merak ile bekleniyor. 31 Aralık Pazartesi an be an ve tam sıralı liste yine sabah.com.tr'de olacak. 2019 Milli Piyango sorgula motoru sayesinde bilet numaranızı yazarak size çıkan ikramiye varsa kolaylıkla da öğrenebileceksiniz. Milli Piyango sorgula işlemi nasıl yapılacağına dair bilgiler burada.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 14:45 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 14:46
Milli Piyango sorgula! 2019 Milli Piyango sonuçları, bilet sorgulama ve tam sıralı kazananlar listesi burada olacak

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek olan yılbaşı özel çekilişi öncesi heyecan dorukta. Zengin olma umudu ile bilet alan kişiler saat 00:00'ı gösterdiğinde ekranları başında ya da sabah.com.tr üzerinden yılbaşı çekiliş sonuçları ulaşabilecekler. Milli Piyango Sonuçları, bu sene de en hızlı şekilde bu başlık altında olacak. Hızlı bilet sorgulama ekranı sayesinde bilet numaranızı yazarak anında ikramiye tutarını görebileceksiniz. Milli Piyango Sonuçları bilet sorgulama ekranı burada. Peki Milli Piyango sorgula motoru nasıl kullanılır?

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak kısa yoldan biletinize çıkan ikramiyeyi görüntüleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken biletinizin üzerindeki altı haneli rakamı 'bilet numarası' alanına yazmak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINDA GEÇEN YIL

Büyük ikramiyeleri kazandıran numaralar şöyleydi;

61 milyon TL ikramiye kazanan numara

9794035

10 milyon TL ikramiye kazanan numara

0798081

50 milyon TL ikramiye kazanan numara

2551923

20 milyon TL ikramiye kazanan numara

9201621

1000000 TL ikramiye kazanan numara

8757022

500000 TL ikramiye kazanan numara

4136086

İKRAMİYE TABLOSU

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

İKRAMİYE

ADEDİ

İKRAMİYE

MİKTARI (TL)

1

70.000.000

1

7.000.000

10

1.000.000

30

100.000

100

10.000

200

5.000

500

1.000

10.000

400

40.000

300

200.000

200

700.000

140

2.000.000

70

63 Teselli İkramiyesi

70.000

TOPLAM İKRAMİYE

ADEDİ: 2.950.905

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI:

390.910.000

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