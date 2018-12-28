Nazan öğretmenin son paylaşımı yürek burktu

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay ile aynı okuldaki Felsefe öğretmeni Nazan Koçer'e, K.E.K. yönetimindeki 53 AAG 699 plakalı minibüs çarptı. Çarpmayla yola savrulan Özay ve Koçer yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Minibüs sürücüsü, K.E.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazada ağır yaralanan öğretmen Nazan Koçer, Rize Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Marife Özay'ın ise tedavisi sürüyor.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren öğretmeni Nazan Koçer'in öğrencilerine yazdığı son mesaj duygulandırdı. Koçer, mesajında ''Size görev verdiğim sunumları sınavdan sonra istiyorum sevgili gençler. Hazırlanın, süper bir proje olacak'' ifadelerini yer verdi. Öğrencileri, son mesajını paylaştıkları öğretmenlerinin ölümünün üzüntüsünü yaşıyor. Öğrencileri ''Süper proje olacaktı, melek hocam. Mekanın cennet olsun'' paylaşımlarında bulundu.