Sabah tatbikat akşam gerçek deprem

BUGÜN NELER OLDU

Erzincan'da 7.9 büyüklüğündeki depremin 79. yıldönümünde düzenlenen tatbikatın ardından 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzincan'da, 27 Aralık 1939'da Richter ölçeğine göre 7.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 32 bin 969 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin 79'uncu yıl dönümü nedeniyle dün 20 kurum ve 300 kişilik personelin katılımıyla tatbikat yapıldı. Tatbikat sırasında çevre güvenliğinin alınması, çöken binaların altında kalan vatandaşların bulunup kurtarılması, binalarda çıkan yangınlara müdahale edilmesi, binalarda arama kurtarma köpeği ile arama yapılması ve deprem sonrası yaşanacak olumsuzluklara karşı geliştirilen senaryolar canlandırıldı.Tatbikatın ardından İliç ilçesinde 17.36 sıralarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.64 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İliç'in yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.