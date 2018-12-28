Türkiye’nin en anlamlı sosyal sorumluluk projesinde okur-yazarlık belgesi alanlar Müge Anlı stüdyosuna koştu!

Müge Anlı, Türkiye'nin en anlamlı sosyal sorumluluk projesi okuma-yazma seferberliğine öncülük ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Müge Anlı'nın canlı yayınında; "Milletimiz öyle bir şey ister de biz yapmaz mıyız?" dedi ve okuma yazma seferberliğini başlattı. Emine Erdoğan ise her fırsatta seferberliğe destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında Müge Anlı’ya konuk oldu!

Seferberliğin başlamasının ardından yurdun dört bir yanından okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımız kurslara koştu.

Müge Anlı, kurslara katılıp okuma-yazma öğrenenlerin sayısını açıkladı. 754 bin 479 vatandaşımız artık okur-yazar. Okur-yazarlık belgesini alanlar ise kutlama için Müge Anlı stüdyosuna koştu.