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'de müteahhitler toprak sahibine kızarak binaya ateş açtı

İstanbul Maltepe'de müteahhit ve toprak sahipleri arasında çıkan kavgada hareketli dakikalar yaşandı. Silahlı, kürekli kavgada polis biber gazı sıkarak tarafları ayırdı. Kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken 5 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 11:16
Ümraniye'de müteahhitler toprak sahibine kızarak binaya ateş açtı

Olay saat 10.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi İpek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya müteahhit ile toprak sahipleri arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı.

MÜTEAHHİT BİNAYA ATEŞ ETTİ

Çıkan kavgada müteahhit yaptığı binaya ateş etmeye başladı. Binadan camlar kırılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya müteahhittin ailesi de karışınca kavga daha büyüdü.

POLİS BİBER GAZI SIKTI

Küreklerin de kullanıldığı kavgayı polis biber gazı sıkarak önlemeye çalıştı. Takviye polis ekiplerin gelmesiyle kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kavgada 2 kişi darp sonucu hafif şekilde yaralandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Ümraniye'de müteahhitler toprak sahibine kızarak binaya ateş açtı
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