İslam dinine göre bazı hal ve hareketlerde abdesti bozan durumlar vardır. Bu durumlardan bir tanesi de uyumaktır. Konu ile ilgili henüz bir bilgisi olmayan kişiler bu durumla karşı karşıya geldiklerinde internet üzerinden 'uyumak abdesti bozar mı' diye mutlaka sorgulamaktadır.

UYUMAK ABDESTİ BOZAR MI?

Yan üstü yatarak, bağdaş kurarak, dirseklere dayanarak, ayakları yan tarafa çıkarıp oturarak, namaz dışında secde haline geçerek uyumak veya oturup dayandığı şey alındığı takdirde düşecek derecede bir şeye yaslanarak uyumak abdesti bozar. Ancak, uyku ile uyanıklık arasındaki hal, oturağı tamamen yere yerleştirerek uyumak veya bir yere dayanmadan uyumak abdesti bozmaz (Mevsıli, el-İhtiyar, I, 10).