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1 TL’ye 350 km

’da Elektromobil Takımı sıra dışı bir otomobil tasarladı. , 1 TL ile 350 kilometre yol gidebiliyor

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2018
1 TL’ye 350 km
Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinden oluşan bir grup tarafın üretilen elektrikli otomobil Bilim Şenliği'nde görücüye çıktı. Şenlikte yoğun ilgi gören otomobili üreten takımın üyesi Furkan Pınarlı, araçlarının Eco-Marathon ve TÜBİTAK Efficiency Challenge yarışmalarına katılıp Türkiye 1'inciliği ve Dünya 7'nciliği kazandığını söyledi. Aracın 1 TL ile 350 kilometre yol gidebildiğini vurgulayan Kabaklı, otomobilin tüm malzemelerinin kompozit ve karbon fiberden oluştuğunu ve maksimum hızının 85 km, ağırlığının ise sadece 90 kilo olduğunu belirtti.
Hedeflerinin ileride kendi firmalarını açıp otomobili seri üretime geçirmek olduğunu belirten Kabaklı, böylelikle verimliliği üst seviye olan bir aracın ülkeyi kalkındıracağını ayrıca çevre sağlığını da tehdit etmeyeceğini dile getirdi. Kabaklı, hayallerini gerçekleştirmek adına iş insanlarından destek beklediklerini ifade etti.
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1 TL’ye 350 km
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