2018 yılında denetlenen eğlence mekanlarına 2 milyonluk ceza

İstanbul genelinde 2018 yılında yapılan denetimlerin bilançosu ortaya çıktı. Çeşitli konularda usulsüzleri bulunan ve bu durum tespit edilen eğlence mekanlarına yaklaşık olarak 2 milyon lira ceza kesildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü son günlerini yaşadığımız 2018 yılı içerisinde yapılan çalışmalara ait istatistik verilerini paylaştı.

608 MEKANDAN 293'ÜNE CEZA

Buna göre, hanutçuluk yani turist kafilelerini alışveriş için belirli dükkanlara götürme karşılığında yüzde alanlar ile ilgili denetlenen 608 mekandan 293'üne ceza uygulandı. Bu kapsamda bin 598 kişiye 198 bin 152 lira idari para cezası kesildi.

1 MİLYON 974 BİN 805 LİRA CEZA

Umuma açık eğlence mekanı denetimlerinde de çeşitli konularda usulsüzlükleri tespit edilen iş yerlerine 1 milyon 974 bin 805 lira ceza işlemi uygulandı.

Ayrıca turistlerin yoğun olduğu bölgelerde yapılan trafik denetimlerinde 3 bin 132 taksi kontrol edildi. Bu kapsamda bin 38 taksiye 777 bin 580 lira ceza uygulanırken, 52 taksi ise trafikten men edildi.