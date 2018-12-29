Adana'da polis memurundan insanlık dersi!

Ulus Caddesi'nde plakası belirlenemeyen bir otomobil, sokak köpeğine çarptı. Bir ayağı kırılan köpek yolda acı içinde kıvranırken otomobil kaçtı.

Olayı gören polis memuru Muharrem Burak Sönmez ise köpeğe ilk müdahalesini yapıp, veteriner çağırdı.

Ağrı kesici iğne yapılan köpeği kucağına alıp, veterinerin kliniğine taşıdı.

Köpek tedaviye alınırken polis memurunun davranışı takdir topladı.

Muharrem Burak Sönmez, "Sokakta bir köpeğin kıvrandığını görünce hemen müdahale edip, veteriner çağırdım. O, ağrı kesici iğne yaptı, ben de kucağıma alıp, kliniğe kadar götürdüm. Bu başka bir hayvan da olsa aynı şeyi yapardım"dedi.