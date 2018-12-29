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BİM kataloğunda büyük sürprizler var! Bu hafta BİM yayınlandı! 4 Ocak Cuma

2019 yeni yılın gelmesi ile beraber bu hafta büyük bir merakla beklenen BİM listesi de kurum tarafından yayınlandı. Her hafta müşterilerine birbirinden farklı ve oldukça çeşitli ürünler sunan BİM marketler zinciri, 4 Ocak Cuma günü için de birbirinden çeşitli indirimli ürünleri satışa sunacak. Elektrikli ev ısıtıcısından taşınabilir şarj aletine kadar onlarca çeşitli ürünü içeren aktüel ürünler kataloğu, en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. İşte, 4 Ocak Cuma BİM aktüel ürünleri listesi!

Giriş Tarihi: 29.12.2018 12:13
BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük sürprizler var! Bu hafta BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! 4 Ocak Cuma

Müşterilerine sunduğu indirimli çeşitli ürünlerle dikkat çeken BİM marketler zinciri, yeni yıla özel olarak 4 Ocak Cuma indirimli ürünler listesini açıkladı. BİM'in internet sitesi üzerinden aktüel ürünler kataloğunu açıklaması ile milyonlarca yurttaş 'BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt arıyor. 4 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürün olarak Xiaomi marka taşınabilir şarj aleti dikkat çekerken, kışlık giysiler de oldukça iddiali gözüküyor. Peki, 4 Ocak Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU YAYINLANDI

İşte haftanın Bim aktüel ürünleri;

4 Ocak Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünleri şöyle;

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük sürprizler var! Bu hafta BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! 4 Ocak Cuma
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