Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

'nda kar yağışı başladı

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2018 14:24 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 14:24
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

D-100 kara yolunun, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Kardüz, Topuk Yaylası civarı ve Seymenler ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile 2. ve 3. viyadükler kesiminde kar yağışı görülüyor.

Karayolları ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması ve buzlanma oluşmaması için bölgede bekliyor.

Bolu ve Düzce Emniyet müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyaran ekipler, yoğun bir kar yağışı olması durumunda kış lastiği olmayan araçların bölgeden geçişlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN