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’da yılbaşı fırsatçılarına darbe: 7 gözaltı

Yaklaşan yılbaşını fırsat bilen imalatçılarına Emniyeti’nden darbe geldi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda iş yerine baskın düzenlenirken yüzlerce sahte ve gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2018 14:31 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 14:35
Iğdır’da yılbaşı fırsatçılarına darbe: 7 gözaltı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan yılbaşı sebebiyle gümrük kaçağı alkol satışı yapan 5 iş yeri ile sahte içki imalatı yapılan 1 imalathaneye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 54 şişe gümrük kaçağı badrolsüz viski, 92 şişe gümrük kaçağı badrolsüz votka, 270 adet boş içki şişesi, 100 adet değişik markalara ait alkol şişesi badrolü, 900 adet değişik markalara ait alkol şişe etiketi, sahte içki imalatında kullanılan aktif karbon kömürü, alkol ölçüm cihazı, alkol damıtma işlemlerinde kullanılan serum hortumu ve çeşitli ekipmanlar ile sahte içki imalatı yapılan iş yerinde 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Iğdır’da yılbaşı fırsatçılarına darbe: 7 gözaltı
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