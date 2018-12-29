Kalp ilacı takibi 3 yıllık sır cinayeti çözdü

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Balıkesir'ınSındırgı ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan H.K., 17 Temmuz 2015'te Alayaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na gelerek annesi F.K.S'den bir haftadır beri haber alamadığını bildirdi. Kayıp kadına 3 yıldır ulaşılamazken Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı geçtiğimiz günlerde yeniden ele aldı. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede, 3 yılı aşkın süredir aranan kadının, kayıp başvurusu yapıldığı tarihte oğlu H.K ile yaşadığını ve bu süreçte düzenli olarak kullandığı kalp ilacından hiç satın almadığını tespit etti. H.K.'nin ise birçok sabıkası bulunduğu, şiddete meyilli bir kişiliği olduğu ve annesinin kaybolması ile ilgili verdiği ifadelerin çelişkiler taşıdığı değerlendirildi. Bu tespitler üzerine H.K. ile annesinin yaşadıkları evin arka bahçesinde yapılan kazıda, F.K.S'ye ait olduğu değerlendiren cesede ait kemik parçaları bulundu. H.K., ifadesinde, annesini bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedi evin arka kısmındaki bahçeye gömdüğünü itiraf etti. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.