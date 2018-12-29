Kızını zincire vurdu

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İstanbul Sultangazi'de bir baba, 18 yaşındaki kızını evden çıkmasın diye zincire vurdu. Kızını bir yıl boyunca ayağından zincirle çamaşır makinesine bağladı. Esaret, kızın polisi aramasıyla ortaya çıktı. Baba tutuklandı, kız ise mahkeme kararıyla kadın sığınma evine gönderildi. İddiaya göre; 18 yaşındaki Hatice G., annesi, babası ve 2 kardeşiyle birlikte Sultançiftliği Mahallesi'nde oturuyordu. 1 yıldır gündüzleri evden çıkmasın diye çamaşır makinesine zincirlenen kız, geçen hafta perşembe günü bir yolunu bularak polisi aradı. İhbar üzerine adrese giden polis, kızı zincire vurulmuş halde buldu. Evde anahtarı bulamayan polis, yakınlardaki bir demirciden yardım istedi. Eve gelen demirci, kızı ayağındaki zinciri keserek kurtardı.Zincir esaretinden kurtulan kız ile annesi Hazile G., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kız verdiği ifadede babası Zekeriya G. tarafından 1 yıldır gündüzleri zincirlendiğini söyledi. Zekeriya G. "Daha önce birkaç kez evden kaçarak arkadaşlarımın yanında kaldım. Babam, arkadaşlarımın uyuşturucu kullandığını söyleyerek yanlarına gitmeme engel olmak için zincirlemeye başladı. Babam evde olduğu zamanlarda kilidi açıyor ancak evden çıkacağı zaman tekrar zincirliyordu" dedi. Anne ve babasından şikâyetçi olmayan kız, sığınma evine gönderildi. Zekeriya G. ise tutuklandı.