Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekişinin yayın kanalı merak konusu oldu. Milyonlar nefesini tuttu ve 31 Aralık Pazartesi gününü beklemeye başladı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bu senenin büyük ikramiye tutarı da netlik kazandı. Yeni yıla sayılı günler kala biletlere olan ilgi daha da artmaya başladı. Peki, 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MİLLİ PİYANGO 2019 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milli Piyango çekilişinin yayın kanalı birçok kişi tarafından araştırılıyor. 2019 yılbaşı çekilişi ile ilgili tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

İşte 2019 Milli Piyango çekilişinin yayın kanalı;