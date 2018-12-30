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13 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

’ün Karlıova ilçesinde çatıdan düşen ve karın altında kalan 13 yaşındaki çocuğu geri geri gelen kepçe ezerek ölümüne neden oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 16:41 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 16:44
13 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Olay, ilçe merkezinde Kanireş Mahallesi Hastane Caddesi üzerindeki bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Abdülmelik Bingöl'ün üzerine tek katlı bir fırının çatısından kar yığını düştü. Bu sırada sokakta kar temizleme çalışması yapan kepçe, geri manevra yaparken Bingöl'ün kar altına kaldığını fark etmeyerek üzerinden geçti. Çevredekilerin müdahalesiyle kar altından çıkarılan küçük çocuk, ağır yaralı olarak ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede yarım saatten fazla müdahale yapıldığı öğrenilen 13 yaşındaki Bingöl, kurtarılmadı. Olayla ilgili polis ekipleri şerit çekerek inceleme yaparken, kepçe operatörü de gözaltına alındı.

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13 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
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