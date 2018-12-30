Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Talimat doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 tüfek, 11 fişek ve 1 kurusıkı ile dijital materyaller ele geçirildi. Bunlar arasında, şüphelilerin DEAŞ'a üye olduğunu gösteren kimlik kartlarının da bulunduğu öğrenildi. Haklarında gözaltı kararı olan bazı şüphelilerin ise Suriye'de örgüt içinde faaliyet gösterdiği iddia edildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, firari olanların yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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