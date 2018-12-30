Adliyedeki ‘Başkomiser’ manav çıktı!

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan ve manav olan Erol Ş. (37) sahte polis üniformasıyla adliyede iş tutarken yakalandı. Üzerinde resmi emniyet amiri rütbeli polis üniforması olan Erol Ş. çakarlı arabasıyla Bakırköy Adliyesi'ne geldi. Adliye polisi, Erol Ş.'ye nerede görev yaptığını sordu. Polis, şüphelinin cevabından şüphelendi. Durumu anlayan şüpheli, hızla aracına gitti. Polis, güvenlik görevlilerine araç giriş-çıkış kapısını kapattırdı. Şüpheli yakalandı. Üzerinden sahte polis kimliği, başkomiser kartviziti, kurusıkı tabanca, 132 bin TL'lik 2 senet çıktı. Şüphelinin 3 aydır evinden polis üniforması giyerek çıktığı belirlendi. Gözaltındaki Erol Ş., "Eşim bile polis olduğuma inanmıştı" dedi.