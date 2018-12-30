Ardahan buz kesti: Eksi 27

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar etkili oluyor. Ardahan'da gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 26,7 dereceyle Göle ilçesinde ölçüldü. Bazı vatandaşların soğuktan kaş ve kirpiklerinin donduğu görüldü. Çıldır ilçesinde bulunan Çıldır Gölü buz tuttu.Hakkari Yüksekova'da İlçeye bağlı Bağdaş köyünde görev yapan 14 öğretmen, 27 kilometre uzaklıkta bulunan Yüksekova'ya gitmek üzere çıktıkları yolda mahsur kaldı. Kar ve tipiye yakalanan öğretmenler mahsur kaldıkları minibüste, 2 saat süren mücadelenin ardından kurtarıldı.Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Çardaklı Mahallesi'nde hastalanan 82 yaşındaki Ali Gencer, 112 personelinin sırtında taşındı. 112 ekibinden Hacı Hasan Durmuş, Gencer'i 500 metre sırtında taşıyarak ambulansa getirdi.Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan kırsal mahallede mahsur kalan 10 yaşındaki hasta çocuk da kar nedeniyle ambulansla alınamayınca helikopter ile diğeri de ambulans ile hastaneye kaldırıldı.SABAH