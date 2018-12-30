Ayağınızı sıkan ayakkabı nasıl genişletilir? İşte çözümü...

Dar ve Sıkan Ayakkabı Genişletme Yöntemleri

Sirke ve Gazete Kağıdı Yöntemi

Aslında birçok kişi tarafından kullanılan ve çok bilinen bir yöntemdir. Sirke ve gazete kağıdı yöntemi uzun yıllardır da halk arasında kullanılmaktadır. Elimize aldığımız gazeteyi sirkeye ıslatıp daha sonra suyu çıkana kadar sıkıyoruz. Ardından bu ıslanmış kağıtlar ile ayakkabının içini dolduruyor ve oda sıcaklığında bir gün boyunca bırakıyoruz. Bu sayede ayakkabının gözle görülür bir şekilde genişlediğini göreceksiniz.

Saç Kurutma Makinesi Yöntemi

Saç kurutma makinası yöntemi aslında sirke ve gazete kağıdı yöntemine oldukça benziyor. Yine burda da ayakkabının dar ve sıkan bölgelerini ıslatıp daha sonra o bölgeleri saç kurutma makinasını en sıcak moduna alarak kuruluyoruz. Bu sayede ayakkabıların genişlediğine tanık oluyoruz.

Kalın Çorap Yöntemi

Kalın çorap yöntemi de oldukça sık kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem de ayağımızı sıkan ayakkabıların daha fazla sıkması için olabildiğince kalın bir çorap giyip içinde 1-2 saat yürüyoruz. Bu sayede ayakkabı kalın çorabın boyutunda genişliyor. Daha sonra normal bir çorapla ayağınıza geçirdiğiniz de ciddi derecede fark olduğunu görüyorsunuz.

Patates Yöntemi

Ayakkabımızın boyutuna göre bir patates seçiyoruz ve patatesimizin kabuklarını soyuyoruz. Patatesi ayakkabımızın sıkan kısımlarına yerleştiriyoruz. Bir gece boyunca ayakkabılarımızı bu şekilde bırakıyoruz. Sabah olduğunda ayakkabılarınızın genişlediğini görecekseniz.

Ayakkabıcıya götürün…

Bazı durumlarda diğer anlattığımız yöntemler yetersiz kalabilir. Bunun için ise yapabileceğiniz son çare ayağınıza dar gelen ayakkabınızı ayakkabıcıya götürerek kalıba koydurabilirsiniz. Bu sayede ayakkabınız genişler.