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'da denizde can pazarı

'da denizde can pazarı yaşandı. Adadan hareket eden motorun yolcularından yaşlı kadın denize düştü. Denize atlayan motorda çalışan bir genç, yaşlı kadını kurtardı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 11:20 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 11:24
Büyükada'da denizde can pazarı

Olay, Büyükada'dan kalkan 'Demokan' adlı motorda yaşandı. Edinilen bilgilere göre motorda seyahat eden yaşlı bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. O sırada motorda çalışan bir genç, yaşlı kadını kurtarmak için denize atladı. Yüzerek kadının yanına ulaşan genç, kadının boğulmamasını önledi. Bu sırada olay yerine deniz polisi de sevk edildi. Deniz polisi yaşlı kadını ve onu kurtarmaya çalışan genci, tekneye aldı.

Yaşlı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Vapurda yaşanan can pazarıkameralara da yansıdı.

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Büyükada'da denizde can pazarı
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