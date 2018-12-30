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Emekli maaşlarına 432 lira ek ! Emekli maaşlarının ek ödeme artışı ne kadar olacak?

ayını sabırsızlıkla bekleyen emekliler için haberi geldi. Ocak'ta emeklilerin hem maaşları hem ek ödemelerinde artışlar yaşanacak. oranlarına bağlı bir şekilde miktarı alacak bireyler merakla rakamların açıklanmasını bekliyor. Bu rakamlar ise 3 Ocak'ta açıklanacak. Bu sayede emeklilerin alacağı zam ile birlikte ek ödemelerde de artış yaşanacak. Peki, bu oranlarla ek ödeme artışı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2018 08:38
Emekli maaşlarına 432 lira ek zam! Emekli maaşlarının ek ödeme artışı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'de 12.3 milyon vatandaş artık kalan günleri saymaya başladılar. Öyle ki yeni yılda yapılacak zam ile ilgili detaylar 3 Ocak'ta belli olacak. 3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon rakamları ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı da belli olacak. Sadece bu kadarla kalmayıp zammın yanına bir de ek ödeme alacak olan bireyler, ek ödemelerde yapılacak artış ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdılar. Peki emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak? Son günlerin en çok aratılan konularından biri olan bu soruyla ilgili tüm detayları sizler için hazırladık...

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Emekli maaşlarına 432 lira ek zam! Emekli maaşlarının ek ödeme artışı ne kadar olacak?
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