Hassas kahramanlar

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Belçika Malinois cinsi olan Kuşka 9 yaşında. Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapıyor. 'Koku molekülü iz takip köpeği' olan Kuşka görev yaptığı Türkiye'nin dört bir yanında 9 yılda 4 bin 664 kayıp şahsın bulunmasında görev aldı. Son bir yılda Antalya, Isparta ve Burdur'da kayıp 5 kişiyi canlı olarak buldu. Köpeğin eğitmeni polis memuru Ahmet Ulus, Kuşka'nın kendisini ifade edemeyen alzheimer, yaşlı, çocuk, hasta ve benzeri kayıp vakaların bulunmasında görev yaptığını söyledi. Antalya'ya 1.5 yıl önce tayin olan Kuşka sadece Antalya merkezden değil, ilçelerle birlikte, Burdur, Isparta, Mersin, Muğla'yı kapsayan bölgeden de sorumlu. Buralardaki kayıp vakalarının bulunmasında da görev yapıyor. Kuşka'nın eğitmeni Ahmet Ulus, umutların kaybolduğu anda devreye Kuşka'nın girdiğini belirterek, "Kuşka kayıp şahsın elinin değdiği veya giydiği bir giysiyi koklayıp koku moleküllerinin peşine düşüp buluyor. Bir tek saç teli bile ona yeterli. Çünkü Kuşka bu görev için yetiştirildi" dedi. Kadavra arama köpeği Melo ise 4 yaşında. Dünyanın sayılı kadavra arama köpeklerinden biri olan Melo, en son Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin aranmasına katılmıştı. Eğitmeni Abdülkadir Erbahçeci, Melo'nun, 5 yıl önce 5 metre derine gömülmüş cesedi bulduğunu ve yeteneğini kanıtladığını söyledi.