İstanbul’da huzur seferberliği

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İstanbul'da düzenlenen dev operasyonda 2 bin 167 adres basıldı, 903 şüpheli yakalandı. Operasyonu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 39 ilçede dün gerçekleştirdi. 12 saat süren operasyonda bin 650 personel görev aldı. Konuyla ilgili İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada "Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde planlanarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek gibi rekor sayıda 2 bin 617 adrese eş zamanlı operasyonla 903 şüpheli gözaltına alındı" denildi. Şüphelilerden 187'si yaralama, 114'ü hırsızlık, 63'ü konut dokunulmazlığını ihlal, 47'si dolandırıcılık, 28'i silahlı kanunlara muhalefet, 18'i cinsel saldırı, 15'i gasp, 11'i taksirle ölüme neden olmak gibi suçlardan aranıyordu. Şüphelilerden 2'sinin 20 yılın üzerinde, 17'sinin 10 yıla kadar, 73'ünün 5 yıla kadar kesinleşmiş cezaları var.