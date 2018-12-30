Karadeniz’de asayiş Ayşe kaptandan sorulur

BUGÜN NELER OLDU

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde görevli bot kaptanı Ayşe Okyak, denizdeki asayiş olaylarına müdahale ediyor.Pek çok kadın çalışandan farklı bir mesleği olan Okyak, mesai saatlerinde Karadeniz'in hırçın sularında bot kullanıyor. Evli ve iki çocuk annesi 25 yıllık polis Okyak, bot kaptanı olarak 5 yıldır görevini başarıyla sürdürüyor. Okyak, Karadeniz Bölgesi'nde emniyette görevli tek kadın bot kaptanı. Okyak, 1995'te Samsun'da polis meslek yüksekokulunu bitirdiğini belirterek, "Rize ve Artvin'in Arhavi ilçesinde şark görevini yaptıktan sonra 2004'te Samsun'a döndüm. Giresunlu olduğum için denizle iç içe büyüdüm. Bende deniz bir tutku haline geldi. O dönem polis bot kaptanlığı yapan ağabeyimizden yardım aldım. Daha sonra da bunun belgelerini aldım. Beş yıldır da Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde polis bot kaptanıyım" dedi.Botla tek başına ilk denize açılışını anlatan Okyar "Yunus sürülerinin liman içine girdiğini gördüm. Gemilerin yunuslara zarar verebileceğini düşündüm. Uzun süre limanda kaldılar. O zamana kadar hiç yalnız bot kullanmamıştım. O gün tüm cesaretimi toplayarak yanıma başka bir arkadaşımı alıp denize çıktım. Bir saatlik bir çalışma sonucunda yunus balıklarının liman dışına çıkışını sağladık."