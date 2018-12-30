Kışın Civciv Bakımı Nasıl Olmalı?

Hayvan bakmak oldukça meşakatli ve zor bir iştir. Özellikle henüz gelişimini tamamalamamış yavru diye nitelendirebileceğimiz bir hayvansa... Bu yazımızda sizlere civciv bakımı nasıl olmalı? sorusunun yanıtını hazırladık...

30 Derece Civarında Isı Sağlamalıyız

Kışın civciv bakımının en önemli noktası doğru ısıyı civcivimize sağlamak diyebiliriz. Bunu sağlamak için civcivlerimizi beslediğimiz kafese veya kümese infraded ısıtıcılar ile ısı desteği yapabiliriz. Bunun yanında kaloriferlerimizin hemen altına kafesimizi yerleştirip ihtiyaç duydukları ısıyı sağlayabiliriz. Isıyı sağlama kısmı biraz maliyetli olsa da hayvanımızın üşütmemesi için bu konuya dikkat etmemiz gerekmektedir. Bunların yanında ısıtıcı pedler ile kafeslerinin taban ve yan kısımlarını destekleyebiliriz. Kümesimizin ısısının yeterli olup olmadığını anlamak için civcivlerin doğal hallerinde yani sizi görmezken kafeste belirli bir yere toplanıp toplanmadıklarına bakmalıyız. Belirli bir yere toplanıyorlar ve sürekli ötüyorlarsa kafesinizin ısısında bir sorun var demektir.

Civciv Başlangıç Yemleri Kullanmalıyız

Tabi ki de civcivlerimizin beslenmesi sıcaklığın yanında önemli bir etken. Petshoplarda bulabileceğimiz 0 numara civciv başlangıç yemleri kullanabiliriz. Bu yemler ile civcivlerimize kaliteli ve sağlıklı bir beslenme sunabiliriz.

Civcivlerimiz İçin Beslenme Takviyeleri Kullanmalıyız

Beslenme konusunda takviyelere da başvurabiliriz. İlk 1 haftalık süreçte civcivlerimizin suyuna pekmez karıştırarak beslenme takviyeleri yapabiliriz. Pekmez soğuğa ve gribal enfeksiyonlara karşı direnç vermesiyle ünlü bir besin.

Civcivler İçin Vitamin Takviyeleri Kullanmalıyız

Pekmez takviyesinin yanında civcivlerimizin suyuna multi vitamin ekleyebiliriz. Özellikle kanatlılar için petshoplarda satılan multi vitaminlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu vitamin takviyeleri civcivinizin hızlı büyümesine etki edebilir.

Kullandığımız Su Kabına Dikkat

Civcivlerimizin ilk haftalarında büyük bir su kabı kullanırsak bu kaplarda hayvanımız boğulabilir. Bunun için kuş kafeslerinde kullanılan küçük boy suluklardan kullanabiliriz. Ayrıca kullandığımız suyun musluk suyu olmamasına dikkat etmeliyiz. Temiz ve kaliteli kaynak suları kullanmalıyız.