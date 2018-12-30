Kışın Dudak Bakımı Nasıl Olmalıdır?

Soğuk havalarda dudakların çatlaması kendimizde oldukça fazla rastladığımız ve rahatsız edici bir durumdur. Dudaklar soğuk havalarda korunması çatlamaya ve kurumaya oldukça elverişlidir. Bu sebepten müzdarip olan çok sayıda kişi için kışın dudak bakımını nasıl yapmayalıyız? sorusuna yanıt hazırladık...

KIŞIN DUDAK BAKIMI NASIL OLMALIDIR?

Kış aylarında dudaklarımıza fazla mat ruj sürmemeliyiz. Eğer sürmek istiyorsak kesinlikle öncesinde kaliteli bir nemlendirici kullanmalıyız.

Dudaklarımızı korumak için dudak balmı kullanmak önemlidir. Dudak balmı dudaklarımızda oluşan çatlakları iyileştirecek ve dudaklarımızın nemini koruyarak yumuşamasını sağlayacaktır.

Dudak balmları kullanımından sonra rujlarımızı daha rahat şekilde sürebiliriz.

Ayrıca dudak balmını sürekli kullanarak gün boyunca dudaklarımızı koruyabiliriz.

Dudak balmlarını eczane ve kozmetik marketlerden temin edebiliriz.

Göz altlarındaki cildin haricinde, yüzümüzdeki en ince yapıya sahip cilt dokusu dudaklarımızdadır. Bu nedenle dudaklarımızın nemine dikkat etmeliyiz.

Nemini kaybeden dudaklarımızı kakao yağı, zeytinyağı gibi bitkisel yağlarla nemlendirebiliriz.

Dudaklarımızı ıslak bırakmamaya dikkat etmeliyiz. Su içtiğimizde veya yemek yediğimizde dudaklarımızın ıslaklığını silmeliyiz. Çünkü ıslaklık dudaklarımızın soğuktan daha fazla etkilenmesine neden olmaktadır.

Avucumuza bir miktar toz şeker ve kahve koyup hafif şekilde ıslatarak dudaklarımıza sürüyoruz. Elimizle dairesel hareketler yaparak dudaklarımızı ovuyoruz. Bu dudak masajını yaparak dudaklarımızdaki ölü hücrelerden kurtulabiliriz.