Kışın sevgiliyle yapılacak aktiviteler

KARTEPE TATİLİ

İstanbul'a yakınlığıyla önemli tercihlerden biri Kartepe. Kocaeli'de bulunan Kartepe sevgilinizle birlikte haftasonu için gidebileceğiniz. Denk gelebilirseniz canlı müzik, dj performansları, yarışmalar ve konserlere katılabilirsiniz ve beraber eğlenceli bir haftasonu geçirebilirsiniz. Gün boyunca kayak yaptıktan sonra after ski partilerine katılabilirsiniz. Kayaktan sonra düzenlenen bu partilerde yarışmalar, konserler, dans şovları, konserler ve mangal partileri organize edilmekte. Bütün bu aktiviteler ilginizi çekmediyse Kartepe'nin doğasıyla sevgilinizle baş başa kalabilirsiniz.

SAHAFLARI GEZMEK

Kışın evde geçirdiğimiz zaman arttığı için evde film izleme, kitap okuma gibi aktivitelere yoğunlaşabiliyoruz. Kütüphanemizi büyütmek ve farklı kitapları keşfetmek için Tarihi Kadıköy Çarşısı

Sahaflarını sevgilinizle birlikte gezebilirsiniz. Hem tarihi yapısıyla hem de keşfedebileceğiniz ilginç ve etkileyici kitaplarıyla belki beraber saatlerinizi verebileceğiniz bu sahaflarda gezebilirsiniz. Akşamüstü Süreyya Operası'na katılabilir ve operadan sonra Kadıköy'ün ünlü kafelerinde hoş sohbetler yapabilirsiniz.

DOĞU EKSPRESİ

Doğu Ekspresi eski Türk filmlerinde karşılaştığımız aslında sadece bir yerden bir yere giden normal bir tren hattı. Ama bu hattı ilgi çekici kılan geçtiği yerlerde karşılaşabileceğiniz manzaralar ve yaşayacağınız güzel anılar. Doğu ekspresi Ankara Tren Garı'ndan kalkıyor ve Kars Tren Garı'na kadar gidiyor. Arada birçok güzel şehirde duruyor. Yolculuk toplamda 24 saat sürüyor. Bu nedenle yanınıza yeteri kadar eşya almayı unutmayın. Sevgilinizle beraber unutmayacağınız deneyimlerden biri olarak Doğu Ekspresi özellikle kış aylarında karşılaşacağınız kar manzaralarıyla size keyifli bir yolculuk sunacak.

BERABER DOĞA FOTOĞRAFLARI ÇEKMEK

Fotoğrafçılığa fazla merakınız olmasa bile şehirdeki doğal mekanlarda kar manzaralarını veya yağmur manzaralarını ölümsüzleştirebilirsiniz. Boğaz manzaralarıyla birleşen kar doğası sizin de şaşıracağınız güzellikte fotoğraflara neden olabilir. Hatta bu fotoğrafları çıkartıp odanıza dekorasyon için bile kullanabilirsiniz.