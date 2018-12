Milli Piyango 2019 yılbaşı çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama sabah.com.tr’de olacak!

70 milyon TL'nin sahibini belirleyecek olan yılbaşı çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 31 Aralık Pazartesi günü yapılacak olan çekilişe artık sayılı saatler kaldı. Şu ana kadar satışa çıkan biletlerin neredeyse tamamı tüketildi. 2019 Milli Piyango sonuçları ise her yıl olduğu gibi yine sabah.com.tr adresinden an be an takip edilecek. Milli Piyango sorgula motoru ile size çıkan ikramiyeyi görüntülemek çok kolay olacak. Yapılan çekilişlerde tüm numaraları takip etmek yerine bilet numaranızı yazarak sorgulatabilirsiniz.

31 Aralık Pazartesi günü yapılacak olan çekilişlerde toplamda 390 milyon 910 bin lira dağıtılacak. Tüm gözler ise şüphesiz 00.00'da belirlenecek büyük ikramiye numaralarına çevrilecek. 2019 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları tam sıralı kazandıran numaralar listesi ve bilet sorgulama motoru yine bu başlık altında sizlerle olacak.

