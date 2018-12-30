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2019 yılbaşı çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama sabah.com.tr’de olacak!

yılbaşı özel çekilişi için artık sayılı saatler kaldı. Birçok kişi yeni yıla zengin olarak girmenin hayallerini kuruyor. Satışa çıkartılan tüm biletler ise neredeyse tükenmez üzere. Artık milyonlarca kişi nefeslerini tuttu ve yılbaşı çekiliş sonuçları beklemeye başladı. 2019 , hızlı bilet sorgula ve kazandıran numaralar listesi yine bu başlık altında sizlerle olacak. 31 Aralık Pazartesi Milli Piyango sonuçları sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. MPİ bilet sorgula motoru ile çekilişler başladığı an sorgulama yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.12.2018 13:53 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 13:54
Milli Piyango 2019 yılbaşı çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama sabah.com.tr’de olacak!

70 milyon TL'nin sahibini belirleyecek olan yılbaşı çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. İdaresi (MPİ) tarafından 31 Aralık Pazartesi günü yapılacak olan çekilişe artık sayılı saatler kaldı. Şu ana kadar satışa çıkan biletlerin neredeyse tamamı tüketildi. 2019 ise her yıl olduğu gibi yine sabah.com.tr adresinden an be an takip edilecek. motoru ile size çıkan ikramiyeyi görüntülemek çok kolay olacak. Yapılan çekilişlerde tüm numaraları takip etmek yerine bilet numaranızı yazarak sorgulatabilirsiniz.

2019 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE BİLET SORGULA

31 Aralık Pazartesi günü yapılacak olan çekilişlerde toplamda 390 milyon 910 bin lira dağıtılacak. Tüm gözler ise şüphesiz 00.00'da belirlenecek büyük ikramiye numaralarına çevrilecek. 2019 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları tam sıralı kazandıran numaralar listesi ve bilet sorgulama motoru yine bu başlık altında sizlerle olacak.

MİLLİ PİYANGO SORGULA

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Milli Piyango 2019 yılbaşı çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama sabah.com.tr’de olacak!
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