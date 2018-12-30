Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > (MPİ) Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? Piyango çekilişi saat kaçta belli olacak?

(MPİ) büyük ikramiyesi ne kadar? Piyango çekilişi saat kaçta belli olacak?

2019 yılına girerken milyonlarca kişinin gözü kulağı gecesi verilecek olan büyük ikramiyede. İdaresi (MPİ) tarafından yılbaşı gecesi gerçekleştirilecek olan ikramiye fiyatının rekor olarak belirlenmesinin ardından zengin olma umuduyla bilet alan vatandaşlar çekilişin yapılacağı saati ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. 2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunun cevabını bu başlık altında bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.12.2018 16:32
(MPİ) Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? Piyango çekilişi saat kaçta belli olacak?

Her sene yeni yıla girdiğimiz gece Milli Piyango (MPİ) özel çekilişi heyecan ve merakla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi'nin bu sene için belirlediği rakam hayalleri zorlayacak bir miktarda olduğundan bilet alan sayısı bir hayli fazla. İkramiyenin kendisine çıkma umuduyla bilet alan vatandaşların internet üzerinden araştırmaları şimdiden başlamış durumda. Milyonlarca insanın beklediği Milli Piyango sonuçları 31 aralık 2018 gecesi açıklanacak. Peki, 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
(MPİ) Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? Piyango çekilişi saat kaçta belli olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN