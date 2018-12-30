(MPİ) Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? Piyango çekilişi saat kaçta belli olacak?

Her sene yeni yıla girdiğimiz gece Milli Piyango (MPİ) özel çekilişi heyecan ve merakla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi'nin bu sene için belirlediği rakam hayalleri zorlayacak bir miktarda olduğundan bilet alan sayısı bir hayli fazla. İkramiyenin kendisine çıkma umuduyla bilet alan vatandaşların internet üzerinden araştırmaları şimdiden başlamış durumda. Milyonlarca insanın beklediği Milli Piyango sonuçları 31 aralık 2018 gecesi açıklanacak. Peki, 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?