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Park halindeki iki otomobil yandı

'in Gaziemir ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yanındaki başka bir otomobile sıçradı. Olayda iki otomobil de kullanılmaz hale geldi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018 06:54 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 06:55
Park halindeki iki otomobil yandı

6. Sanayi Sitesi 576 sokakta park halinde bulunan bir otomobilde saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yanında bulunan başka bir otomobile sıçradı. LPG'li olduğu öğrenilen otomobilde patlama meydana gelirken, sesi duyan site görevlileri olay yerine gitti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangının yakındaki dükkanlara sıçramasını önleyerek, araçlardaki yangını söndürdü. Ardından bir süre soğutma çalışması yapıldı. İki otomobilde yapılan ilk incelemelerde, araçların tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği belirlendi.
Öte yandan, bir süre önce tamire götürüldüğü öğrenilen otomobilde, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

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Park halindeki iki otomobil yandı
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