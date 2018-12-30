‘Şehitlere ithaf olunur...’

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, yeni yıl öncesinde, söz ve müziği ünlü sanatçı Kıraç'a ait olan "Vatan Marşı" eşliğinde, şehitlere ithaf edilen özel klip hazırladı. "Vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize ithaf olunur" sözleriyle başlayan klipte, Vatan Marşı'na, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın görüntülerine yer verilen klipte askeri personel de eşlik ediyor. TSK unsurlarının, farklı yer ve koşullarda yaptığı özel tatbikatların görüntülerinin de verildiği klipte, kahramanlık ve vatan sevgisi işlendi. Marşın sözlerinde şehit anneleri de unutulmadı. Yeni yıla özel klipte, askerlerin anne sevgisine ait duygusal görüntülere de yer verildi. "Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa / Vurgunuz biz ay ile yıldıza / Bir ölürüz, bin doğarız sen tasalanma / El değmesin yurduma" sözleri eşliğinde verilen anne, bayrak ve mücadele temalı görüntülerde, anne ile vatan vurgusu yapıldı.