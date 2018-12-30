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'nda vahşet! Tartıştığı arkadaşının boğazını kesti

'nda, yabancı uyruklu bir kişi tartıştığı arkadaşının boğazını kesti. Boğazından yaralanan kişi hayatını kaybederken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 17:10 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 17:23
Zeytinburnu'nda vahşet! Tartıştığı arkadaşının boğazını kesti

Olay, saat 15.00 sıralarında Kazlıçeşme sahilinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada yabancı uyruklu kişi yanında bulunan bıçakla tartıştığı arkadaşının boğazını kesti. Boğazından yaralanan adam kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşını bıçaklayan kişi hızla buradan uzaklaştı.

"ÇOK FENA BIÇAKLANDI"

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri boğazı kesilen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olay yeri çevresine şerit çekerek delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden yabancı uyruklu adamaın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görgü tanığı bir kişi, "Biraz konuştular. Ondan sonra tartıştılar. O esnada bıçağını çıkardı. Bir kişiydi. Kaçıp gitti ama çok fena bıçaklandı" dedi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Zeytinburnu'nda vahşet! Tartıştığı arkadaşının boğazını kesti
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