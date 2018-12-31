1 Ocak'ta eczaneler ve bankalar açık mı?

Yeni yıl her sene büyük bir coşkuyla kutlanır. Dünyanın çoğu ülkesinde yılbaşı akşamı yapılan kutlamaların ardından 1 Ocak günü resmi tatil ilan edilir. Ülkemizde de 2429 sayılı kanun çerçevesinde resmi tatil ilan edilen günlerin hangileri olduğu tek tek belirtilmiştir. Bu kanuna göre 1 Ocak günü tüm çalışanlar için resmi tatildir. 1 Ocak günü çalışan işçi veya memurlar mesai ücreti alırlar. Peki 1 Ocak günü hangi kurum ve kuruluşlar açık olur?

1 Ocak günü bankalar açık mı?

1 ocak gününün resmi tatil olması dolayısıyla bankalar bu tarihte faaliyet göstermezler. Tüm özel ve kamu bankaları için 1 Ocak günü tatildir. Bununla birlikte yeni yılın ilk gününde yapılan EFT gibi para gönderim işlemleri de bir sonraki iş günü olan 2 Ocak'ta işlem görür.

1 Ocak günü okullar tatil mi?

Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde tüm eğitim kurumlarında 1 Ocak gününde ders işlenmez, öğrenciler ve öğretim görevlileri tatil yaparlar. Öğrenciler ve öğretmenlerin okula gidecekleri tarih hafta sonuna denk gelmemesi halinde bir sonraki iş günü olan 2 Ocak'tır.

1 Ocak günü AVM'ler açık mı?

Alışveriş merkezleri yıl boyunca neredeyse hiç kapanmaz. Bu doğrultuda AVM'lerin 1 Ocak günü açık olacağı söylenebilir. Ancak yeni yılın ilk gününde çoğu AVM normalden farklı olarak öğleden sonra kapılarını açar.

1 Ocak günü eczaneler açık mı?

1 Ocak günün resmi tatil olması sebebiyle eczaneler de kapalı olur. Bu günde ihtiyaç olması halinde eczaneden temin edilecek ilaçlar için nöbetçi eczane araştırılması gerekir.