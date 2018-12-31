Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 1 Ocak'ta eczaneler ve bankalar açık mı?

1 Ocak'ta eczaneler ve bankalar açık mı?

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre yılın bittiğini ve bir sonraki yılın başlangıcını temsil edilir. Miladı takvime göre 31 Aralık’ı 1 Ocak’a başlayan gece yılbaşı akşamı olarak isimlendirilir. Peki 1 Ocak günü resmi tatil midir? AVM’ler, eczaneler, okullar, noterler, kamu kurumları yılbaşında açık mıdır? Ayrıntılar haberimizde.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 09:42
1 Ocak'ta eczaneler ve bankalar açık mı?

Yeni yıl her sene büyük bir coşkuyla kutlanır. Dünyanın çoğu ülkesinde yılbaşı akşamı yapılan kutlamaların ardından 1 Ocak günü resmi tatil ilan edilir. Ülkemizde de 2429 sayılı kanun çerçevesinde resmi tatil ilan edilen günlerin hangileri olduğu tek tek belirtilmiştir. Bu kanuna göre 1 Ocak günü tüm çalışanlar için resmi tatildir. 1 Ocak günü çalışan işçi veya memurlar mesai ücreti alırlar. Peki 1 Ocak günü hangi kurum ve kuruluşlar açık olur?

1 Ocak günü bankalar açık mı?

1 ocak gününün resmi tatil olması dolayısıyla bankalar bu tarihte faaliyet göstermezler. Tüm özel ve kamu bankaları için 1 Ocak günü tatildir. Bununla birlikte yeni yılın ilk gününde yapılan EFT gibi para gönderim işlemleri de bir sonraki iş günü olan 2 Ocak'ta işlem görür.

1 Ocak günü okullar tatil mi?

Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde tüm eğitim kurumlarında 1 Ocak gününde ders işlenmez, öğrenciler ve öğretim görevlileri tatil yaparlar. Öğrenciler ve öğretmenlerin okula gidecekleri tarih hafta sonuna denk gelmemesi halinde bir sonraki iş günü olan 2 Ocak'tır.

1 Ocak günü AVM'ler açık mı?

Alışveriş merkezleri yıl boyunca neredeyse hiç kapanmaz. Bu doğrultuda AVM'lerin 1 Ocak günü açık olacağı söylenebilir. Ancak yeni yılın ilk gününde çoğu AVM normalden farklı olarak öğleden sonra kapılarını açar.

1 Ocak günü eczaneler açık mı?

1 Ocak günün resmi tatil olması sebebiyle eczaneler de kapalı olur. Bu günde ihtiyaç olması halinde eczaneden temin edilecek ilaçlar için nöbetçi eczane araştırılması gerekir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
1 Ocak'ta eczaneler ve bankalar açık mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN