49 aydır birinci ahaber

BUGÜN NELER OLDU

49 aydır kesintisiz olarak sürdürdüğü birinciliği ile aHaber, Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı unvanını elden bırakmıyor. Deneyimli ekibi ve son teknolojinin kullanıldığı teknik donanımı ile aHaber, dünya standartlarında altyapıya sahip bir haber kanalı. Özel haberleri dünya televizyonları tarafından en çok referans gösterilen haber kanallarından biri olan aHaber, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla gündeme yön vermeye devam ediyor. Türkiye ve dünya gündemindeki öne çıkan başlıkların gazeteciler, akademisyenler, uzman isimler ile masaya yatırıldığı haber programları ile aHaber, gündemi belirlemeye ve tartışmaya devam ediyor. aHaber, arşiv niteliğinde içyapım dosya haberleri ile gündeme damga vuruyor. Türk siyasi tarihindeki gelişmelere ışık tutan, yılların getirdiği habercilik tecrübesi ve bilgi birikimiyle yapımını üstlendiği belgeselleri, iz bırakan kişilerin anlatıldığı portreleri, unutulmaya yüz tutmuş hayat hikâyelerinin anlatıldığı 'Hatıralar' ve işinin erbabı ustaların öyküsünün anlatıldığı 'Ustalar' isimli birçok özel dosya haber aHaber'de izleyici ile buluşuyor.