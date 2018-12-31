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6 Ekim 'un kurtuluşu resmi tatil mi?

6 Ekim ’un kurtuluş gününün resmi tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu konuyla alakalı özellikle öğrencilerin merakı üst düzeyde. Peki 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşu resmi tatil mi? 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşu gününde öğrenciler tatil yapacak mı? İşte ayrıntılar.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 09:40
6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi?

Geçtiğimiz senelerde 6 Ekim gününün çokça resmi tatil ilan edildiğine şahit olduk. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz seneler içerisinde öğretmen ve öğrenciler için idari izin verdir. Ancak geçtiğimiz sene bu uygulamadan vazgeçildi ve 6 Ekim günü resmi tatil olmadı. MEB tarafından 6 Ekim günün resmi tatil olup olmadığıyla ilgili aşağıdaki açıklamayı yapıldı. Bu sene için de MEB'in konuyla alakalı önceden açıklama yapacağı düşünülüyor.

"06 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili olarak okullarımızın tatil olup olmadığı hakkında tereddüde düşüldüğü görülmüştür. 06 Ekim İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili planlanan törenler icra edilmekle birlikte aynı gün tüm okullarımız eğitim öğretime devam edecektir."

6 Ekim'de PTT şubeleri, bankalar, hastaneler açık olacak mı?

6 Ekim günü geçtiğimiz sene resmi tatil ilan edilmediği için PTT, hastane, banka gibi kurumlar rutin çalışma prensiplerine devam ettiler. Dolayısıyla herhangi bir resmi tatil açıklamasının söz konusu olmaması halinde söz konusu kuruluşlar 2019 yılında da faaliyetlerini sürdürmek durumundalar.

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6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi?
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